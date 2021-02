Zeearend uit Biesbosch dood door botsing met Duitse windturbine

Volgens een rapportage over de zeearenden in Flevoland vliegen deze vogels gemiddeld zo’n 20 procent van de tijd in de “hoogtezone” van gemiddelde windmolenturbines. De meeste tijd (ruim 60 procent) vliegen ze daarboven of lager (circa 15 procent). De Nederlandse broedpopulatie zeearenden is nog klein, maar neemt sterk toe. Met een toename van zowel het aantal windturbines als het aantal zeearenden in Duitsland en Nederland zullen er steeds meer zeearenden door windturbines om het leven komen, aldus Nature Today.