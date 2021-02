Yessss, ze komen weer naar school. Maar ... hoe regel je dat?

,,Zitten we met leerachterstanden of met lééfachterstanden?” Dat is volgens Kees Smit, directeur van het Willem van Oranje College (Waalwijk/Wijk en Aalburg) de grote vraag nu de scholen vanaf begin maart weer een dag of wat open mogen. ,,Superbelangrijk dat we elkaar weer zien. Het is niet goed voor kinderen om geïsoleerd thuis te zitten.”