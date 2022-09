‘Wow, die kogel komt wel tot onze school’, jeugd krijgt uitleg over geschiedenis Fort Giessen

GIESSEN - Leerlingen van Eben Haëzer uit Woudrichem kijken hun ogen uit op Fort Giessen, het meeste zuidelijke fort in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. John Kollen leidt ze rond en wijdt uit over de geschiedenis van het roemruchte fort.

Het is inmiddels een traditie: de Open Monumenten Klassendag, gecoördineerd door CultuurPunt Altena. Dit jaar bezoeken leerlingen van 21 basisscholen verschillende monumenten, waaronder dus Fort Giessen, En daar is veel te zien.

Daar komen de leerlingen al direct achter als ze een korte film te zien krijgen over de historie van het fort. Echt enthousiast worden ze als ze in groepen met gidsen het fort binnen en buiten gaan verkennen. ,,Kijk”, zegt gids Rinus van Eeten wijzend op een gevelsteen, ,,dit is een herinnering aan het bezoek van koningin Wilhelmina in 1915 aan het fort.”

Een kogel die de school kan raken

Daarna is het even klauteren om bij één van de drie gebouwen te komen. Vanaf daar zijn ze alle drie te zien. ,,In een daarvan mogen we niet in omdat er vleermuizen zitten.” In het gebouw waar ze wel in mogen, het kleinste, staat een groot kanon, meer dan honderd jaar oud. Het wordt van alle kanten bekeken. Er kan wel acht kilometer ver mee geschoten worden, vertelt Van Eeten. ,,Dan komt de kogel wel tot onze school,” reageert een meisje. ,,Hadden de soldaten oordoppen in?, vraagt een jongen. ,,Nee, die hadden ze toen nog niet.”

Met een trekpontje over de gracht wordt het educatieparkje over de Eerste Wereldoorlog bereikt. Een loopgraaf, een luisterpost en een groepsschuilplaats. Met aandacht wordt het allemaal bekeken en naar de uitleg geluisterd. ,,Heel interessant”, zegt Kyra Tromp (11). ,,Ik neem er de tijd voor om te luisteren.”

Volledig scherm Met een trekpont de gracht op Fort Giessen over. © Paul van Baardwijk Lees verder onder de foto.

Terug in het fort, waar ruimte was voor 226 soldaten. In een vroegere slaapzaal is een expositie ingericht. Van Eeten: ,,Hier konden 28 soldaten op strozakken slapen. Niet echt aangenaam.”

Door een smalle donkere gang met nissen waarin olielampen achter dik glas stonden, wordt de buitenlucht weer bereikt en komt er een einde aan de excursie. ,,Het was heel leuk en leerzaam”, is de reactie Seth Vos (10). De leerkrachten Tirza Kuipers en Pascal Smits zijn het daar helemaal mee eens. ,,Het is positief dit stukje geschiedenis voor de jeugd van tegenwoordig te belichten. Op school gaan we het nog nabespreken.”

De vrijwilligers op het fort doen de rondleidingen graag. Hans van Tilborg: ,,Overdracht van kennis is belangrijk. Het is ook leuk om te doen, zeker als je merkt dat je aandacht hebt.”