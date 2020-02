Wordt het verbouwde Zidewinde de nieuwe huiskamer van Sprang-Capelle?

SPRANG-CAPELLE - Waar kun je in Sprang-Capelle terecht voor leesboeken, de Heemkundekring, de toneelvereniging en dansschool, of gewoon een lekker kopje koffie? Jawel, bij Zidewinde, aan de Julianalaan. En dit zijn nog maar een paar voorbeelden.

,,Wat een warm welkom als je hier binnenkomt”, verzucht Janny Tijbosch-Wagemakers. De 75 jarige is pas 3 jaar woonachtig in Sprang Capelle. Om contacten te leggen heeft ze zich aangesloten bij Vrouwen van Nu. “Ik ben ook lid van de bibliotheek en als ik dit hier eens goed bekijk heb ik er best vertrouwen in dat dit een ontmoetingsplaats gaat worden”, zegt ze.

‘Het is hier echt mooi geworden’

De 52 jarige Dionne van Oversteeg vertelt dat ze hier 30 jaar geleden haar trouwfeest heeft gevierd evenals haar koperen en zilveren bruiloft. ,,Het is hier echt mooi geworden en ik hoop maar denk ook wel dat veel mensen de weg hier naar toe zullen vinden. En zeker als ze ‘s zomers het terras openen. In combinatie met de bibliotheek gaat dit volgens mij best lukken”.

Dat niet iedereen dezelfde mening is toegedaan blijkt uit de reactie van Andre Rietdijk: ,,Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is nu wel druk maar om dat vast te houden zullen er wel activiteiten plaats moeten vinden. En ik betwijfel of alle Capelse inwoners hier naar toe zullen komen”, volgens de 41 jarige Sprang-Capellenaar. Zijn partner Ilona van Engelen ziet het toch anders en ziet de combinatie van bibliotheek, verenigingen en sociale instellingen als Contour de Twern wel zitten.

Hans van der Ven, secretaris van de biljartvereniging, is blij dat zijn vereniging hier onderdak gevonden heeft. ,,Wij biljarten ‘s middags dus dat betekent toch meer reuring in Zidewinde. Ik hoop dat we door hier te biljarten nieuwe leden aantrekken en zo ons chronisch gebrek aan leden terug kunnen dringen”, laat hij weten.

Volledig scherm Gedeelte van de bibliotheek in Zidewinde © Jeannette Trum

Annika Jabroer, bewegingscoach bij Contour de Twern, gaat van hieruit wandelingen organiseren. ,,We beginnen met een kopje koffie en als we terugkomen van het wandelen een lekkere kop soep. Mensen kunnen bij ons met allerlei vragen terecht. En als ze hulp nodig hebben kunnen ze terecht bij Patricia Braat van Whapp maar ook bij het repaircafe”, vertelt ze enthousiast.

De Capelse Coby de Bie heeft met haar 77 jaar een band met Zidewinde. ,,Dit was eigenlijk de enige locatie waar je je trouwfeest kon vieren. Met de komst van de bibliotheek en de verbouwing denk ik dat Zidewinde een centraal punt binnen de Capelse gemeenschap gaat worden.”

Volledig scherm Schminken tijden openingsbijeenkomst Zidewinde © Jeannette Trum

Of de ondervraagden een ontmoetingsplaats als deze gemist hebben? Gemist niet, alle voorzieningen waren er. Maar alles onder één dak is toch wel handig, dus ze zullen hier zeker vaker komen. Dat er tijdens de opening ruim 350 bezoekers zijn geweest is hopelijk een goed voorteken.

Volledig scherm Bezoekers tijdens openingsbijeenkomst Zidewinde © Jeannette Trum