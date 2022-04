Woonlasten: Altena duurste gemeente in regio, Waalwijk het goedkoopst

Gratis water tappen kan op steeds meer plekken in Waalwijk: nu ook bij Wereld­school en Klauter­woud

WAALWIJK - Waalwijk heeft er weer twee nieuwe watertappunten bij: één in de ISK Wereldschool in Waalwijk en de ander bij het Klauterwoud in Waspik. In de gemeente zijn nu acht van deze plekken, waar mensen gratis water kunnen krijgen. Dat aantal moet nog omhoog.

7 april