Woningschaarste is té groot: Waalwijk wil niet wachten met opkoopbescherming

Verplaatst het probleem zich niet?

Over de woningschaarste bestond donderagdavond geen discussie. Maar de opkoopbescherming riep bij diverse partijen nog veel vragen op. Zo werd gewezen op mogelijke nadelige effecten. Want wat gebeurt bijvoorbeeld in de wijken en dorpen in de gemeente, waar nog geen opkoopbescherming geldt? Mogelijk gaan beleggers juist in deze gebieden hun slag slaan. Het probleem verplaatst zich dan.