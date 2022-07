Woningbouw of een ‘hulpboulevard’: Waalwijk ziet volop kansen voor Zanddonk

Automobi­list die vorige maand doorreed na botsing met wielren­ster in Vlijmen verhoord door politie

VLIJMEN - De automobilist die in juni wegreed bij een ongeval aan de Vliedbergweg in Vlijmen, waarbij een wielrenster gewond raakte, is inmiddels verhoord. Dat meldt de politie dinsdag. De man blijft verdachte in het onderzoek.

19 juli