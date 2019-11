Woning in Sprang-Capelle verwoest na brand in droger, persoon gewond

Basketbal­lers scoren voortaan veiliger in Die Heygrave

31 oktober VLIJMEN - Basketballers in sporthal Die Heygrave in Vlijmen kunnen hun scorend vermogen binnenkort botvieren op zes gloednieuwe basketbalinstallaties. Zowel de drie vaste baskets als de drie mobiele installaties worden vervangen. Heusden trekt er 47.000 euro voor uit. In Die Heygrave speelt basketbalclub SVH/Vlijmscherp.