Woning beschoten in Waalwijk, geen gewonden

Carbid­schie­ten blijkt splijtzwam; Heusden moet aan de bak

8:42 VLIJMEN - Weinig woorden aan vuil maken, in grote lijnen houden zoals het is en snel door naar het volgende onderwerp? De Heusdense politici die dachten dat ze met deze insteek snel af kunnen zijn van de discussie over vuurwerk en carbidschieten rond de jaarwisseling, moeten zich toch even achter de oren krabben.