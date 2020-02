Woning beschoten in Sprang-Capelle, meerdere kogelinslagen

Nieuwkuijk krijgt weer een restaurant

11:49 NIEUWKUIJK - In Nieuwkuijk opent binnenkort een nieuw restaurant. In het pand aan de Nieuwkuijksestraat 75 gaat Diner Quartier zich vestigen. Momenteel wordt gewerkt aan de verbouwing en de inrichting ervan. Het is volgens Ruiben Hu, die de dagelijkse leiding gaat krijgen, nog niet bekend wanneer het restaurant opent.