Wolf opnieuw vastgelegd op camera, ditmaal in buitengebied Vlijmen

VLIJMEN - De wolf die verantwoordelijk is voor de dood van 58 schapen in het gebied rondom Heusden is zondag opnieuw vastgelegd op camera. Dit keer terwijl hij in het gras staat aan de Voordijk in Vlijmen.

Het is niet de eerste keer dat de wolf is vastgelegd op beeld. Afgelopen vrijdag was hij te zien op een beveiligingscamera van een hobbyboer, ook in Vlijmen. Hierop was te zien hoe het roofdier de dood van drie schapen veroorzaakte. Hij beet er twee dood en één overleed er tijdens een ontsnappingspoging in het water.

Op deze nieuwe beelden, gefilmd door buurtbewoners, is te zien hoe de wolf in het hoge gras naast de weg stilstaat. Volgens de persoon die filmt staan er net buitenbeeld enkele schapen. Of de wolf deze daadwerkelijk nog heeft aangevallen, is niet bekend.

Grote zorgen