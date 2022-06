Witte rook voor coalitie Loon op Zand: akkoord over plannen én de aanstelling van een extra wethouder

De beoogde wethouders van de nieuwe coalitie zijn Suzan Mandemakers (VVD), Riekje van Vugt-Buter (CDA), Louis Laros (Pro3) en Jan Brekelmans (VoorLoon). Suzan Mandemakers en Jan Brekelmans zitten nu ook al in het college, Laros en Van Vugt zijn nieuw in de wethoudersploeg. Laros, docent van beroep, zat de afgelopen vier jaar al in de gemeenteraad van Loon op Zand. Van Vugt, verpleegkundige, was eerder fractievoorzitter voor het CDA in Drimmelen. Beiden geven hun huidige baan op voor het wethoudersambt. ,,Spannend", beaamt Van Vugt. ,,Maar ik heb er heel veel zin in.”