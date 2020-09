Winkels in Altena definitief niet open op zondag

Hij komt, maar een grote intocht zit er niet in deze keer

13 september DE LANGSTRAAT - Het lijkt nog ver weg, maar de pepernoten liggen al in de winkel: Sinterklaas komt eraan! Of het in De Langstraat dit jaar tot grote feestelijke intochten komt, is nog erg onduidelijk. Heusden zet er hoogstwaarschijnlijk een streep door.