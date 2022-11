Willemijn van Hees hamert op verantwoordelijkheid inwoners: ‘Soms snap je niet dat maar één iemand aan de bel trekt’

Waarom De Rooij de beste ondernemer van Mid­den-Bra­bant is? ‘Wij innoveren al vóórdat de markt erom vraagt’

WAALWIJK - Eigenlijk had hij helemaal geen tijd om mee te doen aan de verkiezing voor beste ondernemer van Midden-Brabant. ,,Met vier bedrijven die enorm aan het groeien zijn, hebben we het zó druk.” Natuurlijk deed machinebouwer Arie de Rooij toch mee. ,,En dan winnen we nog ook.”

11 november