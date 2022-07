Wilde achtervolging na kraak bij juwelierszaak in Waalwijk; nog geen spoor van daders

De argeloze voorbijganger in de Stationsstraat in Waalwijk valt het niet eens op. Aan de buitenkant van juwelierszaak Puur is in feite niets te zien van de brute inbraak die hier een paar uren eerder nog plaatshad. Een medewerkster veegt aan het einde van de ochtend de tegels pal voor de winkelingang nog wat aan, in de deuropening loopt een collega met een stofzuiger. Niets bijzonders, zo lijkt het; de entree moet netjes en schoon zijn, die is immers het visitekaartje van je winkel.