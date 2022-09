Wil van Beers loopt weer De 80 uit, ondanks Parkinson: ‘Het was wel een martelgang’

Van Beers heeft veel ervaring met het lopen van de tachtig kilometer lange tocht. Hij finishte zondag voor de 34-ste keer. Een bijzondere prestatie, want de ziekte van Parkinson speelt hem parten . ,,Je kunt een goede of een slechte dag hebben”, legt Van Beers uit. ,,Dat was nu duidelijk het laatste.”

Lijdensweg

Toch kwam hij om vijf over half drie zondagmiddag over de finish in Waalwijk. ,,Normaal gesproken ben ik voor de middag binnen”, vertelt Van Beers. ,,Nu was het dus een stuk later. Vooral de laatste tien kilometer was een lijdensweg. Ik moest meerdere malen even gaan zitten.” Volgens hem hebben z’n dochter Birgit Ros en z'n zus Mieke Aussems hem er doorheen gesleept. ,,Het ging echt heel moeizaam, maar het doel is bereikt.”