White Boys moet Leon Hutten schadevergoeding betalen

column ‘Wat gaan we straks doen als we wandelen, fietsen, spelen en klussen beu zijn?’

14:00 De razende rivier de Maasroute is nu een zacht kabbelend beekje. De zon schijnt, de lente explodeert. Op mijn dagelijkse hardlooprondje zie ik mensen heggen snoeien, hekjes schilderen, garages opruimen. Een vader duwt een schommel. Op het Cruyffcourt bij het stadion wordt driftig gescoord. Aan de overkant van het halvezolenpad is de parkeerplaats bij het RKC-stadion vrijwel leeg. Op het trainingsveld dribbelt niemand. Als je niet beter wist, zou je denken dat het vakantie is.