Wethouder vreest het ergste als Het Gouverneurshuis niet meer steun krijgt. ‘Nu écht iets gaan doen’

Om al te veel euforie te voorkomen: het is niet zo dat het gemeentelijk schip met euro's al richting de Putterstraat in de vesting Heusden vaart. Want ook wethouder Van Steen weet dat de Heusdense politiek over de centen gaat. ,,We willen eerst allerlei zaken rond het museum goed op een rijtje zetten en dan in gesprek gaan met de gemeenteraad of die het museum breder en meer structureel wil ondersteunen", klinkt het politiek correct. Maar wat Van Steen betreft is het duidelijk: ,,Als we Het Gouverneurshuis overeind willen houden, dan moeten we ook echt iets doen. Al moet wel duidelijk sprake zijn van een meerwaarde.”