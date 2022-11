Wethouder Van Vugt stapt op en is lang niet de enige: ‘Elke week stoppen twee wethouders’

Na ‘point of no return’ is er geen weg meer terug voor durfals tijdens Halloween-tocht

HEUSDEN – Gelukkig maar dat er veel ouders en grootouders bij zijn om de kinderen ‘bij te staan’. Want het is griezelen dat het een lieve lust was, in de vesting Heusden. Ruim tweehonderd kinderen deden mee met de Halloweentocht. ,,Je weet dat het nep nis, maar toch.”

31 oktober