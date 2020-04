Werkendammer (30) dreigt met hakmes na ruzie in De Biesbosch, wapens gevonden op boot

Video A59 dag langer dicht vanwege richtlij­nen rondom het coronavi­rus

19 april WASPIK – Noodgedwongen is de A59 langer afgesloten voor het groot onderhoud. Het werk aan de weg tussen Den Bosch en knooppunt Hooipolder neemt vanwege alle voorzorgsmaatregelen rond corona meer tijd in beslag. Nog tot dinsdag kan er geen verkeer over. In een tijd waarin overigens natuurlijk ook weer veel minder verkeer op de weg is.