Wéér tegenvaller voor Die Heygrave: renovatie drie ton duurder. En dan zijn nog niet alle onzekerheden verdwenen

Of daarmee alle problemen van tafel zijn is overigens nog maar zeer de vraag. Volgens wethouder Kees van Bokhoven wordt het ‘best spannend’ of de planning wel wordt gehaald. Heusden wil dat bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de zomerstop, omdat het overdekte zwembad dan tijdelijk dicht is. Maar gezien bijvoorbeeld de lange levertijden van materialen of het tekort aan personeel, bestaat de kans dat (onder)aannemers toch niet op tijd kunnen leveren. Van Bokhoven: ,,De aannemers gaan hun stinkende best doen, maar extra sluiting van één of twee weken is niet uitgesloten.” Daarnaast is er altijd het risico van tegenvallers. Er is een potje ‘onvoorzien’, maar daar zit nog maar ruim een ton in.