Waterleiding springt als bewoners niet thuis zijn: brandweer en buren treffen grote schade aan

met video Ontsnapte ara met waarde van zo'n 1500 euro gevangen in Vlijmen

VLIJMEN - Aan de Zilverkarper in Vlijmen is dinsdagavond laat een ontsnapte ara gevangen. Vermoedelijk is het beestje, een papegaaisoort die in het wild zo'n 80 jaar oud kan worden, eerder op de dag ontsnapt in Haarsteeg. De ara is zo'n 1500 euro waard. De vogel verkeert in goede gezondheid.

25 mei