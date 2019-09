Waspikse vlaggenactie met Maarten van der Weijden levert ruim 1700 euro op

Het ontstaan van de Waspikse vlag is geheel op het conto te schrijven van Rianda Sprangers en Anita Langermans. Zij waren betrokken bij de huldiging van hun dorpsgenoot Maarten van der Weijden na diens voltooiing van de Elfstedenzwemtocht. "De vlag die we toen zelf in elkaar hebben geknutseld viel bij veel mensen op", blikt Anita terug. "We kregen de vraag waar de vlag te koop was. We zijn hier serieus mee aan de slag gegaan en hebben de animo gepeild. Die bleek dus erg groot."