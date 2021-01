Wandelaars treffen overleden man aan in de Loonse en Drunense Duinen

'Heusden geeft onjuiste informatie over plan Die Heygrave’

4 januari VLIJMEN - Omwonenden van zwembad Die Heygrave in Vlijmen hebben onjuiste informatie gekregen over het besluit om de sportaccommodatie te gaan verduurzamen. Het CDA vindt dat de gemeente een rectificatie moet sturen en wil weten hoe de in zijn ogen onzorgvuldige communicatie’ tot stand is gekomen.