Waarschuwingsschot gelost bij aanhouding van jongens met gelblasters in Waalwijk, tweetal (16 en 18) opgepakt

Wonen op de plek van je eerste pilsje. Het zou straks zomaar kunnen, achter De Ster in Nieuwkuijk

NIEUWKUIJK - Waar hele generaties hun eerste pilsje dronken of misschien hun eerste zoen kregen, komen straks misschien wel hun kinderen te wonen. Er is namelijk een plan om op een deel van het terrein van uitgaanscentrum De Ster in Nieuwkuijk huizen te bouwen.

13 september