Waar komen de 80-wandelaars wel en niet langs? Dat bepaalt Tim van Eeten

Waal­wijk heeft oorzaak voor vertraging van plannen van voetbal­club SSC ‘niet met opzet verzwegen’

WAALWIJK/SPRANG-CAPELLE - Ja, achteraf gezien erkent Waalwijk dat ze beter meteen had kunnen zeggen dat de vertraging in de plannen van voetbalclub SSC’55 is veroorzaakt door een fout van de gemeente. Maar het is niet met opzet verzwegen. De vertraging maakte het plan flink duurder.

5 september