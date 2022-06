Waar blijft het winkelcentrum nou? Waalwijk maant Lidl tot spoed

Een huis vinden? Ook burgemees­ter van Waalwijk weet nu hoe lastig dat is

WAALWIJK - Burgemeester Sacha Ausems weet inmiddels uit eigen ervaring hoe lastig het is om in haar gemeente Waalwijk een huis te vinden. Ze is alweer bijna een jaar burgemeester, maar nog altijd hard op zoek naar een geschikte woning in Waalwijk, Sprang-Capelle of Waspik.

7 juni