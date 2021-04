Waalwijkse historicus Frans Vercauteren overleden: Hele generaties kregen les via zijn geschiedenismethode

Eindelijk klopt de bewegwijze­ring aan de Tongerloos­traat. Mede dankzij Lips en een paar gebakjes

30 maart ELSHOUT - De bewegwijzering van de bedrijven aan de Tongerloostraat in Elshout klopte voor geen meter meer. Mari van Wezel kon dat niet meer aanzien en vond er een kunstzinnige oplossing voor. Het kunstwerk is ook nog eens een eerbetoon aan de voormalige scheepsschroevenbouwer Lips. ,,Ik had er wel gebak en worstenbrood voor nodig om alle materialen te krijgen.”