Waalwijkse burgemeester Sacha Ausems in bestuur VNG

Onvrede Oudendij­kers trekt aandacht van de politiek

OUDENDIJK – De zorgen over een uitbreiding van een bedrijfspand aan de Oudendijk 7 beperken zich niet tot een groot aantal inwoners, ook de politiek in Altena wil er meer over weten. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van de ChristenUnie, het CDA en de VVD.

25 november