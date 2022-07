Waalwijks protest tegen hondenbelasting blijft toch uit, maar niet vanwege demonstratieverbod

Krijgt de Waalwijkse boa ook een wapenstok? VVD wil extra bescher­ming tegen belaging en geweld

WAALWIJK - Moeten de boa’s in Waalwijk de straat op met een wapenstok? De VVD, zelf voorstander van dit soort bewapening, roept het Waalwijkse college op hier serieus over na te denken. ,,Ook in onze gemeente hebben we de afgelopen jaren gezien hoe boa’s te maken krijgen met belaging en geweld”, aldus VVD-raadslid Milos Boksan.

29 juni