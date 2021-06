Waalwijks deurbelbedrijf licht mensen voor 130.000 euro op, eigenaar (38) opgepakt: ‘Geld zien we nooit meer terug’

De Mariakapel in Elshout is Diny’s tweede huiskamer: ‘Na enkele weken stonden de verdwenen kandelaars er weer, glimmend gepoetst en wel’

25 mei ELSHOUT - Dag in, dag uit, vroeg in de ochtend. En op zaterdag een extra grondige ronde. Diny Schoenmakers maakt al 26 jaar de Mariakapel in Elshout schoon. ,,Ik wil graag goed doen voor een ander.”