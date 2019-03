Waalwijkers ademen de slechtste lucht in van alle Nederlanders

De WHO hanteert strengere normen dan Europa doet. De Europese norm van luchtkwaliteit wordt in Waalwijk niet overschreden.

AirVisuals meet de luchtkwaliteit in ruim twaalfhonderd steden in 73 landen. De data in het rapport zijn afkomstig van tienduizenden meetstations over de hele wereld die de luchtkwaliteit continu in de gaten houden. AirVisual meet de hoeveelheid kleinste fijnstof in de lucht. Dat zijn zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer.