Waalwijker zet 1 euro in en wint 75.000 euro in casino

Henk Romeijn: ‘Een verzets­held met kantteke­nin­gen’

Het relaas over Henk Romeijn, die in de Tweede Wereldoorlog als verzetsheld is gestorven, heeft Bart Beaard het meest geïntrigeerd in zijn boek Historisch Heusden in 100 verhalen. “Henk had bravoure, was ook roekeloos.”

27 oktober