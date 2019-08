Waalwijker bedreigt ouders met de dood, opname in kliniek geëist

De verdachte kampt met grote frustraties over zijn jeugd, vertelde hij de rechtbank in Breda. Tijdens zijn opvoeding in Baku (in de toenmalige Sovjet-Unie) zouden zijn ouders hem hebben misbruikt en mishandeld. En door zijn broer zou hij aan het gokken zijn geraakt. Hij verwijt zijn familie dat hij door hun toedoen aan lager wal is geraakt. De man kampt met psychoses, maar zei tijdens de strafzitting dat hij in de gevangenis van zijn gok- en wietverslaving is afgeraakt. Ook is het contact met zijn ouders hersteld.