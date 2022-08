Waalwijk zwijgzaam over zoektocht naar plek om snel extra statushouders op te vangen, Heusden wil meeliften

Heusden moet eigenlijk binnen enkele weken veertien statushouders versneld huisvesten. Die snelheid is nodig omdat de centrale opvangplaatsen van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) overvol zitten. Daardoor is er voor nieuwe asielzoekers amper of geen plek, met als gevolg dat vluchtelingen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel soms op stoelen of buiten moeten slapen.