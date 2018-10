Waalwijk ziet kans voor vechtsportcentrum

Waalwijk ziet kansen voor een nieuw vechtsportcentrum. Nu de vechtsport in de lift zit, is er meer behoefte aan goede accommodaties. Volgens de gemeente kan het grote voordelen opleveren als meerdere clubs op één plek komen te zitten. Onderzoek moet uitwijzen of het plan voor zo'n vechtsportcentrum haalbaar is. Waalwijk heeft nog geen concrete locatie in gedachten.