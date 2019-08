Waalwijk zet fors in op meer groen: van bijenheuvels tot minder steen in de wijk

Eerst celstraf dan therapie voor Almkerker die huis moeder in brand stak

20 augustus BREDA/ALMKERK - Voorovergebogen en met berouwvol gevouwen handen hoort de verdachte muisstil zijn vonnis aan. De 31-jarige Almkerker is vol schuldbesef en wil zo snel mogelijk in behandeling voor zijn psychische problemen. Maar de rechtbank vindt dat hij toch eerst een celstraf moet uitzitten voor de brandstichting in het huis van zijn moeder.