Waalwijk wil met corona-geld nieuwe crisis te lijf: hoge prijzen vragen om extra steun

Zoektocht in kanaal Waalwijk in onderzoek naar dood Bredanaar

WAALWIJK - De politie speurt sinds woensdagochtend 09.30 uur een kanaal in Waalwijk af in het onderzoek naar de dood van een 68-jarige Bredanaar. De man werd op 20 mei zwaargewond in het buitengebied van Helvoirt gevonden. Hij bleek te zijn neergeschoten en overleed een kleine week later aan zijn verwondingen.

23 november