Waalwijk trekt wéér alles uit de kast voor Muziekfeest op het Plein: ‘Publiekstrekker én visitekaartje’

Het is nog even spannend. In 2019 kon je over de koppen lopen in het Waalwijkse centrum, zo druk was het bij het Sterren Muziekfeest op het Plein. Het evenement keert na drie jaar alweer terug in Waalwijk. Maar wordt het dinsdagavond opnieuw zo’n publiekstrekker? Het zou zo maar kunnen, met zangers als pak ’m beet Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Jan Biggel en Frans Bauer op het podium. Bovendien beloven de weersvoorspellingen ook veel goeds.