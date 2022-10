Waalwijk staat protest tegen verplicht busvervoer Ajaxfans toe

Ruim duizend hennepplan­ten ontdekt in bedrijfs­pand in Waspik

WASPIK - Een hennepkwekerij is woensdag ontdekt in een bedrijfspand op industrieterrein Scharlo in Waspik. Volgens de politie stonden er meer dan duizend planten. De kwekerij is inmiddels door een gespecialiseerd bedrijf ontmanteld.

13 oktober