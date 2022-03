Waalwijk sluit aan bij groot onderzoek naar zwembaden, en polst mening over Olympia en Zidewinde

video ‘We doen het zelf wel even voor’. Tweetal politici is wachten beu en trekt zelf strepen op de weg; voor de veiligheid

VLIJMEN - Het geduld was op: als de gemeente het niet doet, dan doen we het toch gewoon even zelf? Alexander van Weert en Rob Klerks van Heusden één hebben in Vlijmen eigenhandig strepen op de weg gezet; allemaal voor de verkeersveiligheid ,,Geen enkel goed argument gehoord waarom het niet zou mogen.”

7 maart