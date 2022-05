Waalwijk moet voor minimaal 1200 extra woningen gaan, desnoods 50 meter de lucht in

Heusden stelt besluit arbeidsmi­gran­ten Vlijmen uit: ‘Eerst praten met omwonenden en initiatief­ne­mer’

VLIJMEN - Heusden neemt nog geen nieuw besluit over de huisvesting van 21 arbeidsmigranten in het voormalige bedrijfspand van Taxi De Hart aan de Industriestraat 1 in Vlijmen. De gemeente gaat eerst met de initiatiefnemer en met bezwaarmakers in gesprek.

28 april