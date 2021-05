Waalwijk gaat voor Sacha Ausems als burgemeester: burgermoeder is primeur

De voordracht van Ausems is verrassend. Zij heeft geen politieke ervaring, is ook niet aangesloten bij een politieke partij. Maar de gemeenteraad ziet in haar de ‘warme, doortastende burgemeester’ waar Waalwijk naar op zoek is. Op andere terreinen heeft ze wel veel bestuurlijke ervaring, vooral in het sociaal domein. Ausems was tot voor kort interim directeur-bestuurder bij Stichting Sint Jozefoord in Nuland, voorzitter Raad van bestuur bij Humankind Kinderopvang en Ontwikkeling en directeur specialistische en intramurale zorg bij Thebe.