Waalwijk doet woord arbeidsmigrant (nog) niet in de ban, ook al vindt VVD term 'te negatief’

Hebben scholieren dé oplossing voor berucht Waalwijks viaduct waar trucks zich steeds klem rijden?

WAALWIJK - Vrachtwagens die zich dankzij een scanpoort niet meer vastrijden in het A59-viaduct in de Waalwijkse Hertog Janstraat. Dat is een idee van een groepje scholieren. En het wordt ook uitgevoerd!

8 maart