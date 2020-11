Waalijkse onderzoekster is trots op het vaccin en heeft ontzag voor het virus

Vier aanhoudin­gen in Vlijmen: politie vindt coke, wiet, MDMA, GHB, ketamine en speed

19 november VLIJMEN - Een bestuurder is maandagmiddag betrapt in Vlijmen met twee grote zakken wiet in zijn auto. De man had tevens geen rijbewijs en nog voor 16.000 euro aan boetes openstaan. Genoeg reden om zijn woning te doorzoeken: daar lag nog eens een enorme voorraad soft- en harddrugs.