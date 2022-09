Vuelta is voorbij, maar wegversmalling op de Demer in Heusden is gewoon teruggeplaatst: ‘Hoe kan dat?’

Bye bye bever, in deze dijk valt niks meer te graven dankzij een onder­gronds hek

WAALWIJK - Hoe zorg je dat dijken heel blijven zonder dat we de beschermde bever moeten bestrijden? Simpel: je zet gewoon een hek in de grond. Of liever ónder de grond. Hoe? Dat demonstreren de bedenkers langs de Zomerdijk in Waalwijk.

21 september