Vrouw rijdt met auto dwars over rotonde en botst op grote kei: brandweer haalt haar uit voertuig

Zin in een wandeling? Wet Blue-rou­te heeft er vijf nieuwe panden bij

13 april WAALWIJK - De Wet Blue-route in Waalwijk is met vijf panden uitgebreid. Voor het eerst zijn nu ook privéhuizen uitgelicht. Zoals het huis van Kim van Ingen aan de Mr. Van Coothstraat. In de jaren '30 was het ontwerp van dit pand nog voer voor een heuse rel.