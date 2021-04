Vrouw rijdt dwars over rotonde en klapt op grote kei: brandweer haalt haar uit voertuig

Emotionele moeder vraagt rechter bij besluit ‘naar de kinderen te kijken’

10 april OUDHEUSDEN/DEN BOSCH - Gaat burgemeester Willemijn van Hees van Heusden veel te ver door een woning in Oudheusden voor drie maanden te willen sluiten? Of staat ze vanwege de vondst van een kleine 400 gram henneptoppen en het verleden van de man des huizes helemaal in haar recht?