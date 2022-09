Vrouw ramt lantaarnpalen, botst op betonblok en belandt met auto onderaan talud

Ontwikke­laar wijk Akkerlanen baalt van onzeker­heid: Raad van State stoeit nog met stikstof

WAALWIJK - Ontwikkelaar Waalborgh heeft er flink de smoor in. Het bedrijf snakt naar helderheid over de bouw van de wijk Akkerlanen in Waalwijk. Maar de Raad van State heeft opnieuw meer tijd nodig in verband met de stikstofuitstoot. ,,Het slaat nergens op.”

