Vrouw (64) om het leven gebracht in Kaatsheuvel, 28-jarige zoon als verdachte aangehouden

Rond 04.00 uur kreeg de politie een melding binnen over een verdachte situatie in een woning aan de Jan de Rooijstraat. Het misdrijf zou in het huis zijn begonnen. Het levenloze lichaam van de vrouw werd buiten gevonden. Het slachtoffer is vermoedelijk de bewoonster van het pand.

De politie is een onderzoek gestart. De Jan de Rooijstraat is (deels) afgezet. Er wordt een sporenonderzoek gedaan en mensen worden verhoord. De technische recherche is aanwezig. Ook de Burgemeester van der Heijdenlaan, de plek waar de verdachte is aangehouden, is deels afgesloten. De politie heeft hier geruime tijd sporenonderzoek gedaan. Een blauwe auto die in de straat stond, is weg getakeld.